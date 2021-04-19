Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Avrupa'dan transfer...

Son dakika transfer haberi... Göztepe karşısında 3 gol kaydederek yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, transferi hakkında son kararı verdi. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini menajerine iletti. İşte detaylar...

Yaptığı hat-trickle Galatasaray'ı Göztepe deplasmanında zafere taşıyan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sezon başında 3. Lig takımı 24 Erzincan'dan bonservis bedelsiz transfer edildi.

O dönem Avrupa'dan bazı takımlar genç yeteneği takip ediyordu. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da Kerem'i istedi. Ancak Fatih Terim ile çok çalışmak isteyen 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifi ne "Evet" dedi.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'da bulduğu şansları iyi değerlendiren Aktürkoğlu'nun performansı Avrupa takımlarının dikkatini yeniden çekti. Genç oyuncu gelen tüm teklifleri ise geri çevirerek Galatasaray'da devam edeceğini menajerine iletti.

Kerem'in Galatasaray ile sözleşmesi 2024 haziran ayında bitiyor.

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