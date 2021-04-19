19 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Avrupa'dan transfer...

Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş karar! Gidecek mi?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Son dakika transfer haberi... karşısında 3 gol kaydederek yıldızlaşan , transferi hakkında son kararı verdi. Kerem Aktürkoğlu, 'da kalmak istediğini menajerine iletti. İşte detaylar...

Yaptığı hat-trickle deplasmanında zafere taşıyan 22 yaşındaki , sezon başında 3. Lig takımı 'dan bonservis bedelsiz transfer edildi.

O dönem Avrupa'dan bazı takımlar genç yeteneği takip ediyordu. Galatasaray'ın yanı sıra ve da Kerem'i istedi. Ancak ile çok çalışmak isteyen 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifi ne "Evet" dedi.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'da bulduğu şansları iyi değerlendiren Aktürkoğlu'nun performansı Avrupa takımlarının dikkatini yeniden çekti. Genç oyuncu gelen tüm teklifleri ise geri çevirerek Galatasaray'da devam edeceğini menajerine iletti.

Kerem'in Galatasaray ile sözleşmesi 2024 haziran ayında bitiyor.

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