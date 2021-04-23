Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Transferde rakip çıktı
Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör transferinde karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakip, genç futbolcuyu renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürürken, 20 yaşındaki futbolcuya Fransa'da talip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursasporlu genç golcü Batuhan Kör'e Fransa'dan talip çıktı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.
SAINT-ETIENNE'DEN OLUMLU RAPOR
Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.
BURSASPOR EN AZ 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.
FATİH TERİM TALİMAT VERMİŞTİ
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın da sezon sonu için girişimde bulunmaya hazırlandığı Batuhan Kör için Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın scout ekibine "takip edin" talimatı vemişti.
Bursaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki santrforun piyasa değeri ise 725 bin Euro.
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