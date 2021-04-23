23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Transferde rakip çıktı

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör transferinde karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakip, genç futbolcuyu renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürürken, 20 yaşındaki futbolcuya Fransa'da talip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Transferde rakip çıktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

ve 'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursasporlu genç golcü 'e 'dan talip çıktı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Transferde rakip çıktı

SAINT-ETIENNE'DEN OLUMLU RAPOR

Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Transferde rakip çıktı

BURSASPOR EN AZ 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Transferde rakip çıktı

FATİH TERİM TALİMAT VERMİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; 'ın da sezon sonu için girişimde bulunmaya hazırlandığı için teknik direktörü Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın scout ekibine "takip edin" talimatı vemişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Transferde rakip çıktı

ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki santrforun piyasa değeri ise 725 bin Euro.

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