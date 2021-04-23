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GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte sezon istatistikleri...

Kerem Aktürkoğlu kimdir?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

forması ile bu sezon iyi bir performans sergileyen , Avrupa ekiplerinin listesine girdi. Genç futbolcu, maçında 3 gol kaydederek yıldızlaşmıştı. Kerem Aktürkoğlu, arama motorlarında sık sık araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Galatasaray'ın 'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Göztepe maçında attığı 3 golün ardından Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Genç futbolcunun yaşı, kariyeri, memleketi ve istatistikleri merak konusu oldu. Pek, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen , futbola altyapısında başladı. Hisareyn ve altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu bu sezon geldiği Galatasaray'da 23 maçta 6 gol 2 asist üretti.

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