Galatasaray'ı Covid-19 vurdu! 21 maçta...
Galatasaray bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını tatmin edemedi. Sarı-kırmızılı takım 2017-18 ve 2018-19 yılları arasında sahasında yenilgi almazken, Covid-19'dan sonra seyircisiz çıktığı maçlarda büyük kayıp yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Corona virüsü salgını Süper Lig'de en çok Galatasaray'ı vurdu. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyon olan Aslan en büyük gücünü virüs nedeniyle kaybetti. İç sahada iki sezonda yenilgi yüzü görmeyen Aslan, son iki yılda çöktü. 2017-18'de 17 iç saha maçının 16'sını kazanıp 1'inde berabere kalan Galatasaray, sonraki sezon 13 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup kalmıştı.
Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görüldüğü Mart 2020'de Beşiktaş ile iç sahada seyircisiz derbiye çıkan Galatasaray o maçtan bu yana 21 kez Türk Telekom'a ayak bastı. Sarı- kırmızılılar, taraftarından yoksun çıktığı bu maçlarda toplam 25 puan kaybederek ağır yara aldı. 21 karşılaşmada 3 yenilgi, 8 beraberlik yaşayan Cimbom, son 4 lig maçından 3 beraberlik, 1 yenilgi çıkardı.
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