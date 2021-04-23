23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli'den Fatih Terim'e isyan!

Feghouli'den Terim'e isyan!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında 'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , devre arasında Feghouli'yi oyundan aldı ve Cezayirli yıldızın bu karara isyan ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

maçının devre arasında oyundan alınan Sofiane Feghouli'nin bu karara tepki gösterdiği öğrenildi. Kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın sinirini su şişesinden ve duvardan çıkardığı belirtildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı. Hocası 'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, formayı alsa da istikrar sağlayamadı.

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