Galatasaray'da Feghouli'den Fatih Terim'e isyan!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan ve 66 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, bu sezon istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Son 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. Cimbom'da birçok yıldız isim eleştirilirken, Sofiane Feghouli de bunlardan nasibini aldı. Cezayirli yıldız Aslan'a imza attığı günden bu yana en etkisiz sezonunu geçiriyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)