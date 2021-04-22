22 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

Forvet hattında Bafetimbi Gomis'in ayrılığından sonra bu bölgeye Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Ryan Babel, Radamel Falcao ve son olarak Mostafa Mohamed'i transfer eden Galatasaray, bu isimlerden istediği verimi alamadı. Hasan Şaş'ın 2 kez canlı olarak izlediği ve Cimbom'un 2019 yılında gündemine gelen genç yıldız için o dönem aceleci davranılmamıştı. Şu anda 26 yaşında olan forvet oyuncusunun değeri ise dudak uçuklatırken, sarı-kırmızılılar Erling Haaland'dan sonra bir futbolcuda daha büyük bir pişmanlık yaşadı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'ın transferde geç kalması, sarı-kırmızılılara ilerleyen yıllarda büyük pişmanlıklar yaratıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

Cimbom'un Molde'de oynarken ile ilgilenmesi ve oyuncu için ısrarcı davranmaması, büyük bir mali kayba sebep olmuştu. Sarı-kırmızılıların Norveçli yıldızdan sonra bir futbolcuda daha pişmanlık yaşadığı ortaya çıktı. İşte o yıldız...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

Fanatik'in haberine göre; 'ın 2019 yılında Danimarka ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen Paul Onuachu ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

O dönem sarı-kırmızılıların 5 Milyon Euro bedelle alabileceği Onuachu, 2 metrelik boyuyla hava toplarında büyük üstünlük sağlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

Hızı, tekniği ve bitiriciliğiyle 'ın ısrarla alınsın dediği futbolcuyla ilgili aceleci davranmamış ve futbolcu Belçika Ligi takımlarından Genk'e imza atmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

TEK RAKİBİ LEWANDOWSKI!

Şu anda Robert Lewandowski'nin ardından 2020/21 sezonunda en fazla gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunan Paul Onuachu, Gent formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol atarken 2 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

'ın o dönem 5 milyon euro bedelle kadrosuna katmadığı futbolcunun şu anda transfermarkt'a göre bonservis bedeli 17 Milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

Onuachu'nun Belçika temsilcisiyle 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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