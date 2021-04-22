Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! Tam 17 milyon Euro...

Cimbom'un Molde'de oynarken Erling Haaland ile ilgilenmesi ve oyuncu için ısrarcı davranmaması, büyük bir mali kayba sebep olmuştu. Sarı-kırmızılıların Norveçli yıldızdan sonra bir futbolcuda daha pişmanlık yaşadığı ortaya çıktı. İşte o yıldız...