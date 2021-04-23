23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Emre Akbaba'nın attığı gol umut oldu! Galatasaray'da hedef 6'da 6

Emre Akbaba'nın attığı gol umut oldu! Cimbom'da hedef 6'da 6
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 'u ağırladı ve mücadeleden Emre Akbaba'nın 90+6. dakikada attığı golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara bu gol umut oldu ve hedefini 6'da 6 olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın puan kaybettiği haftada 'u yenerek farkı eritmek isteyen Galatasaray, rakibini geçemese de son anda gelen 1 puanla umudunu korudu. Teknik Direktör ile futbolcular galibiyetin gelmemesine üzülse de 90+6'da alınan beraberlikle teselli buldu. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar kalan 6 haftada lider Beşiktaş ile içeride oynayacakları maçı da hesaba katarak şampiyonluk ümitlerini taze tutmayı sürdürüyor. Şampiyonluk yarışındaki diğer rakiplerin de zor maçları olduğu ve puan kaybetmelerinin sürpriz olmayacağı görüşünde birleşildi.

ANTALYA'DA FORMAT ATACAK

Bireysel hataların futbolcuları kötü etkilediğini söyleyen Fatih Terim, Antalya kampında takıma psikolojik açıdan format atacak. Şampiyonluk inancını yeniden aşılamaya çalışacak teknik heyet, 2018-2019 sezonunda yaşanılanları tekrar hatırlatacak. Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda bitime 6 hafta kala lider 'in 5 puan gerisine düşmüştü. Ancak alınan seri galibiyetler sonrası Başakşehir'in de Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 mağlup edilmesiyle sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşmıştı.

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