22 Nisan 2021, Perşembe

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Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan ve 66 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, bu sezon istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Son 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. Cimbom'da birçok yıldız isim eleştirilirken, Sofiane Feghouli de bunlardan nasibini aldı. Cezayirli yıldız Aslan'a imza attığı günden bu yana en etkisiz sezonunu geçiriyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

, 'in 36. haftasında ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

Sarı-kırmızılılarda ilk 11'de yer almasına karşın, teknik direktör Fatih Terim tarafından devre arasında oyundan alındı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

Göztepe'yi deplasmanda mağlup ettikleri bir önceki hafta karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Feghouli bir kez daha hayal kırıklığı yaratmıştı. İzmir ekibi karşısında 'ın en etkisiz isimlerinden birisi olduğu göze çarpan Cezayirli futbolcu oyuna odaklanmaktan uzak oluşu, ağır kalması ve top kayıplarıyla dikkat çekmişti.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

25 MAÇTA SADECE 6 GOLE DİREKT ETKİ

Milliyet'in haberine göre; Cimbom'un önceki şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Feghouli, 'daki en etkisiz sezonunu geçiriyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde forma giydiği 22 maçta sadece 2 gol atıp, 4 asist yapabildi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

Avrupa Ligi elemelerinde de üç maçta oynayan Feghouli, bu karşılaşmalarda da skora katkıda bulunamadı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

İSTEKSİZ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZİYOR

İstatistiklerdeki zayıf karnesi kadar sahadaki isteksiz görüntüsü de göze çarpan deneyimli oyuncu, önceki sezonlarda ise takımın en çok öne çıkan isimlerinden olmuş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarındaki şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

Genç oyuncuların yavaş yavaş sivrilmeye başladığı 'da Feghouli, önümüzdeki haftalarda formayı bu isimlere kaptırma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

FEGHOULİ'NİN LİG KARNESİ

SEZON MAÇ GOL ASİST
2020/21 21-2-4
2019/20 27-6-4
2018/19 29-9-6
2017/18 27-6-9

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