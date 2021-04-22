Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan ve 66 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, bu sezon istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Son 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. Cimbom'da birçok yıldız isim eleştirilirken, Sofiane Feghouli de bunlardan nasibini aldı. Cezayirli yıldız Aslan'a imza attığı günden bu yana en etkisiz sezonunu geçiriyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı.
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli ilk 11'de yer almasına karşın, teknik direktör Fatih Terim tarafından devre arasında oyundan alındı.
Göztepe'yi deplasmanda mağlup ettikleri bir önceki hafta karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Feghouli bir kez daha hayal kırıklığı yaratmıştı. İzmir ekibi karşısında Galatasaray'ın en etkisiz isimlerinden birisi olduğu göze çarpan Cezayirli futbolcu oyuna odaklanmaktan uzak oluşu, ağır kalması ve top kayıplarıyla dikkat çekmişti.
25 MAÇTA SADECE 6 GOLE DİREKT ETKİ
Milliyet'in haberine göre; Cimbom'un önceki şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Feghouli, Galatasaray'daki en etkisiz sezonunu geçiriyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde forma giydiği 22 maçta sadece 2 gol atıp, 4 asist yapabildi.
Avrupa Ligi elemelerinde de üç maçta oynayan Feghouli, bu karşılaşmalarda da skora katkıda bulunamadı.
İSTEKSİZ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZİYOR
İstatistiklerdeki zayıf karnesi kadar sahadaki isteksiz görüntüsü de göze çarpan deneyimli oyuncu, önceki sezonlarda ise takımın en çok öne çıkan isimlerinden olmuş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarındaki şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı.
Genç oyuncuların yavaş yavaş sivrilmeye başladığı Galatasaray'da Feghouli, önümüzdeki haftalarda formayı bu isimlere kaptırma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.
FEGHOULİ'NİN LİG KARNESİ
SEZON MAÇ GOL ASİST
2020/21 21-2-4
2019/20 27-6-4
2018/19 29-9-6
2017/18 27-6-9
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