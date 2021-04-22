Galatasaray'da Sofiane Feghouli kayıp aranıyor! Performansıyla sınıfta kaldı

Göztepe'yi deplasmanda mağlup ettikleri bir önceki hafta karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Feghouli bir kez daha hayal kırıklığı yaratmıştı. İzmir ekibi karşısında Galatasaray'ın en etkisiz isimlerinden birisi olduğu göze çarpan Cezayirli futbolcu oyuna odaklanmaktan uzak oluşu, ağır kalması ve top kayıplarıyla dikkat çekmişti.