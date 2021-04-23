23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük kıyak! Tam 30 milyon TL...

Galatasaray'da 2 yıl başkanlık görevi yapan Dursun Özbek, sarı-kırmızılılara 20 milyon Euro'ya yakın sıcak para desteği sağlamıştı. Eski başkan alacaklarını taksitlerle tahsil etmeye başlarken, Cimbom'a 30 milyon TL'lik bir kıyak yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük kıyak! Tam 30 milyon TL...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'da başkanlık yaptığı 2015-2017 yılları arasında kulübe 20 milyon Euro'ya yakın kasa kolaylığı sağlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük kıyak! Tam 30 milyon TL...

Sabah'ın haberine göre; Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e devreden Özbek, parasını uzun süre geri alamayınca hukuki yollara başvurmak durumunda kaldı.

Son dakika spor haberleri: Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük kıyak! Tam 30 milyon TL...

Bankalar Birliği anlaşmasının devreye girmesi için icra takibini kaldırmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, Özbek'e ödeme planı sunmuş ve taksitler halinde borcunu kapatmaya başlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük kıyak! Tam 30 milyon TL...

Geçen süre sonunda alacakları önemli oranda ödenen Özbek'in 30 milyon TL'ye yakın tutarı ise hibe ederek kulübe bıraktığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük kıyak! Tam 30 milyon TL...

ALBAYRAK, ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Özbek'e aday olması yönünde baskılar olsa da eski başkan ikna edilemedi. Özbek ile Abdurrahim Albayrak'ın da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

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