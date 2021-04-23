Son dakika spor haberleri: Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük kıyak! Tam 30 milyon TL...

ALBAYRAK, ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Özbek'e aday olması yönünde baskılar olsa da eski başkan ikna edilemedi. Özbek ile Abdurrahim Albayrak'ın da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

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