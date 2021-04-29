29 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray'da 1 futbolcu daha Covid-19'a yakalandı! Toplam sayı 4 oldu
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasını kayıpsız atlatan Galatasaray, rutin yapılan Covid-19 PCR test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu daha yeni tip corona virüsüne yakalanırken, toplam vaka sayısı ise 4 oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray takıma yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, 1 futbolcusunun daha Covid-19'a yakalandığını ve karantina sürecinin başladığını belirtti.
İşte G.Saray'dan yapılan o açıklama:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
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