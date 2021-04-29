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Galatasaray'da 1 futbolcu daha Covid-19'a yakalandı! Toplam sayı 4 oldu

G.Saray'da 1 oyuncu daha pozitif! Toplam sayı...
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasını kayıpsız atlatan , rutin yapılan Covid-19 PCR test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu daha yeni tip corona virüsüne yakalanırken, toplam vaka sayısı ise 4 oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

takıma yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, 1 futbolcusunun daha Covid-19'a yakalandığını ve karantina sürecinin başladığını belirtti.

İşte G.Saray'dan yapılan o açıklama:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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