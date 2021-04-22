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GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama'dan Trabzonspor'a asist!

Luyindama'dan Trabzonspor'a asist!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın hatası sonrasında Edgar'ın düzgün vuruşu ağlarla buluştu. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

bu sezon stoperlerinden çektiğini, rakiplerinden çekmemiştir... Birçok maçta takımlarını yakan ile ikilisinden Luyindama dün yine sahnedeydi. Demokratik Kongolu savunmacı, 'un attığı golde kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Ancak ceza alanı önünde bekleyen Edgar Ie'nin tam önüne adeta şut pası olarak indirdi. Bordomavili oyuncu da bu 'asisti' geri çevirmeyerek topu doksana astı. Sarı-kırmızılı takım savunmada genel olarak da kötüydü. Özellikle ilk yarıda Trabzonspor 5 önemli pozisyon yakaladı. tek başına direndi.

Derbide Edgar IE sahneye çıktı! İşte o şık gol... haberin devamı

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