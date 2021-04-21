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GALATASARAY

Galatasaray sahasında 4 maçtır galip gelemiyor!

Cimbom'un iç saha kabusu! 4 maçtır...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında 'u konuk eden , sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 4 maçta 3 puan alamadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti. Aslan ligin bitmesine 6 hafta kala lider Beşiktaş'ın 6, takipçisi Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde bulunuyor.
Galatasaray, ligde evinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a yenildi.
Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinde sonra oynadığı 8 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı. Cimbom diğer karşılaşmalarda ise 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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