Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor maçında sönük kaldı!

Göztepe deplasmanında 3 gol atarak galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu dün sessizdi. 22 yaşındaki futbolcu dün de 11'deydi ancak bu kez rakibi zorlayamadı. kerem maça sol açıkta başlasa da zaman zaman ileri uca geçerek Babel'le yer değiştirdi. Kerem yerini 76. dakikada Oğulcan Çağlayan'a bırakarak kenara geldi.

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