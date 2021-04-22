22 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor maçında sönük kaldı!

Kerem Aktürkoğlu sönük kaldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında 'u konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'da, maçının yıldızı sönük kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

deplasmanında 3 gol atarak galibiyeti getiren dün sessizdi. 22 yaşındaki futbolcu dün de 11'deydi ancak bu kez rakibi zorlayamadı. kerem maça sol açıkta başlasa da zaman zaman ileri uca geçerek 'le yer değiştirdi. Kerem yerini 76. dakikada 'a bırakarak kenara geldi.

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