22 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor maçında sönük kaldı!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da, Göztepe maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu sönük kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Göztepe deplasmanında 3 gol atarak galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu dün sessizdi. 22 yaşındaki futbolcu dün de 11'deydi ancak bu kez rakibi zorlayamadı. kerem maça sol açıkta başlasa da zaman zaman ileri uca geçerek Babel'le yer değiştirdi. Kerem yerini 76. dakikada Oğulcan Çağlayan'a bırakarak kenara geldi.
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