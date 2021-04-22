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GALATASARAY

Galatasaray'a Antalya’da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Antalya’da coşkulu karşılama
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında 'un konuğu olacak , 'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında çok sayıda taraftar karşılarken, teknik direktör 'e yoğun ilgi gösterildi.

'in 37. haftasında , cumartesi günü saat 20.30'da 'a konuk olacak. 'ndeki hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra 'na ait özel uçakla saat 14.00'te 'dan 'ya geldi.

çıkışında sarı-kırmızılı taraftar, Teknik Direktör ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir küçük taraftarın verdiği çiçeği alan Terim, uzatılan formaları da imzaladı.

"İmparator Fatih Terim" sloganlarıyla karşılanan Terim, taraftarların "Hocam bizi bırakma, seninleyiz hocam, onlar gider sen kalırsın" tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne bindi. , bazı taraftarlarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Sarı-kırmızılılar, maç gününe kadar hazırlıklarını 'teki bir otelde sürdürecek.

G.Saraylı futbolculardan havaalanında şaşırtan hareket! Birer birer... haberin devamı

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