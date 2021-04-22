Galatasaray'a Antalya’da coşkulu karşılama
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında çok sayıda taraftar karşılarken, teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterildi.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da FT Antalyaspor'a konuk olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 14.00'te İstanbul'dan Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftar, Teknik Direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir küçük taraftarın verdiği çiçeği alan Terim, uzatılan formaları da imzaladı.
"İmparator Fatih Terim" sloganlarıyla karşılanan Terim, taraftarların "Hocam bizi bırakma, seninleyiz hocam, onlar gider sen kalırsın" tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne bindi. Arda Turan, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı.
Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Sarı-kırmızılılar, maç gününe kadar hazırlıklarını Belek'teki bir otelde sürdürecek.
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