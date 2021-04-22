22 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı futbolculardan havaalanında şaşırtan hareket! Birer birer...

G.Saraylı futbolculardan havaalanında şaşırtan hareket! Birer birer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında , 'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda, mücadelenin oynanacağı şehre gidecek olan kafilede bazı futbolcuların havaalanına birer birer giriş yapması soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte o isimler ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

derbisinden beraberlikle dönerek zirve yarışında ve ile arasındaki puan farkını düşürme fırsatını tepen 'da gözler maçına çevrildi. ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda maç kafilesinde yer alan bazı futbolculardan şaşırtan bir hamle geldi.

4 İSİM GİRİŞ YAPTI!

'ya uçakla giden Galatasaray'da , , ve havaalanına tek tek giriş yaptı. Bu oyuncuların takımla değil de yalnız giriş yapması dikkat çekti.

DİĞER OYUNCULAR TERİM'LE GELDİ!

Kamp kadrosunda yer alan diğer oyuncular, teknik direktör ile birlikte takıma tahsis edilen otobüsle geldi.

Galatasaray Kafilesi Antalya'ya Gitti / A Spor / 22.04.2021

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken görüntü

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