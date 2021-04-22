22 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı

G.Saray'ın Antalyaspor maçı kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Son dakika haberleri... . haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin kafilede yer almadı.

'ın Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Karşılaşma için Antalya'ya giden sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Martin Linnes ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın, Fraport TAV maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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