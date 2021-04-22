Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Karşılaşma için Antalya'ya giden sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Martin Linnes ise kamp kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'ın, Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
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