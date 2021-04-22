22 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna kattı

G.Saray HDI Sigorta'dan transfer!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Son dakika spor haberleri: , forması giyen 1 yıllığına kiraladı.

, son olarak forması giyen 'ın 21 yaşındaki oyuncusu 'i bir yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, VakıfBank'ın genç orta oyuncusu Demirel'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Voleybola Kocaeli Derince Yenikent Spor Kulübünde başlayan 2000 doğumlu orta oyuncu, Vakıfbank, , , ve 'ta forma giydi.

Zeynep Sude, bu sezon Yeşilyurt formasıyla sevinci yaşadı.

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