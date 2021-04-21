21 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Henry Onyekuru kadrodan çıkarıldı

Cimbom'a derbi öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında , evinde 'u konuk edicek. Sarı kırmızılı takımda bu maç öncesinde bir sakatlık şoku yaşandı. 'da yıldız oyuncu , sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 36. haftasında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak müsabaka öncesi sarı-kırmızılı takımda şoku yaşandı. yıldız sakatlığı nedeniyle derbi kadrosundan çıkarıldı.

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