21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Henry Onyekuru kadrodan çıkarıldı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk edicek. Sarı kırmızılı takımda bu maç öncesinde bir sakatlık şoku yaşandı. Cimbom'da yıldız oyuncu Henry Onyekuru, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız sakatlığı nedeniyle derbi kadrosundan çıkarıldı.
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