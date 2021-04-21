Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Bu önemli randevu öncesi Galatasaray'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.