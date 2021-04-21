Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. (GS-TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'a puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin de BAY geçmesi nedeniyle bir hayli önemli olan bu karşılaşmada deplasmanda mağlup olmayan Trabzonspor'un da formu dikkat çekiyor.
Bu önemli randevu öncesi Galatasaray'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Bu dev karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Kerem, Feghouli, Halil
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
(Fotomaç)
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