21 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. (GS-TS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Spor Toto 'in 36. haftasında evinde 'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'a puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin de BAY geçmesi nedeniyle bir hayli önemli olan bu karşılaşmada deplasmanda mağlup olmayan 'un da formu dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Bu önemli randevu öncesi 'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Bu dev karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

İŞTE 11'LER

: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Kerem, Feghouli, Halil

: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

(Fotomaç)

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