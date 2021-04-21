21 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: TFF Tahkim Kurulu Mustafa Cengiz hakkında kararını verdi!

Tahkim Mustafa Cengiz kararını verdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

, Başkanı için verilen 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezalarını onadı. İşte o kararlar... | Son dakika spor haberi ()

, 'nün 100 bin TL para cezasını ve Başkan 'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezalarını onadı.

KURULUN KARARI ŞÖYLE;

" Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili 'nın 20.04.2021 tarihli E.2020-2021/988 - K.2020-2021/1220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Kulüp Televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüp Televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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