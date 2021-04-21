21 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Fatih Terim'den flaş sözler! "Maçı kazanırsak..."

Terim derbi öncesi konuştu! Maçı kazanırsak...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 36. haftasında , Beşiktaş'ın puan kaybettiği Fenerbahçe'nin ise bay geçtiği haftada 'u ağırlıyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü , maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Lig her geçen gün biraz daha heyecanlı hale geliyor. Bir yandan sona yaklaşırken, bir yandan da herkes sırayla puan kaybediyor. Zevkli ve çekişmeli bir lige doğru gidiyoruz. Herkesin her durumda yarıştan kopmayacağı bir matematik görünüyor."

"Bugün her takımda istenen bir hücum hattı var Trabzonspor'un. Rakibimizin kaybetmesi, bizim geçen hafta biraz moral bulmamız, sezon sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğimiz anlamına geliyor. Bu maçı kazanırsak önemli de bir adım atmış olacağız. Oyuncularımız da bunun bilinci içinde."

" bizim için önemli bir oyuncu ama eski sakatlığı tekrar nüksetti. Yarın öbür gün daha net öğreneceğiz. iyi oynadı, daha da oynayacak ama bugün 'le başlamayı tercih ettik. Onun dışında herkes aynı."

"Halil de, de, da oynayacaklar. Hepsi Galatasaray formasını uzun süre giyecekler inşallah."

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