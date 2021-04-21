Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği Fenerbahçe'nin ise bay geçtiği haftada Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Lig her geçen gün biraz daha heyecanlı hale geliyor. Bir yandan sona yaklaşırken, bir yandan da herkes sırayla puan kaybediyor. Zevkli ve çekişmeli bir lige doğru gidiyoruz. Herkesin her durumda yarıştan kopmayacağı bir matematik görünüyor."

"Bugün her takımda istenen bir hücum hattı var Trabzonspor'un. Rakibimizin kaybetmesi, bizim geçen hafta biraz moral bulmamız, sezon sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğimiz anlamına geliyor. Bu maçı kazanırsak önemli de bir adım atmış olacağız. Oyuncularımız da bunun bilinci içinde."

"Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu ama eski sakatlığı tekrar nüksetti. Yarın öbür gün daha net öğreneceğiz. Halil iyi oynadı, daha da oynayacak ama bugün Babel'le başlamayı tercih ettik. Onun dışında herkes aynı."

"Halil de, Kerem de, Oğulcan da oynayacaklar. Hepsi Galatasaray formasını uzun süre giyecekler inşallah."

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