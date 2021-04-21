21 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Trabzonspor maçı eleştirisi! "İşim olmasa seyretmem"
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Oynanan oyunu eleştiren Toroğlu, "İşim olmasa seyretmem" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri
21.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Beşiktaş yenilmediği için sevinmeli"
- Derbi öncesi Trabzonspor cephesindeki son gelişmeler!
- Yalçın'dan flaş değişiklik! Larin yerine...
- Serhan Türk: "Bundan Sonra Galatasaray'da Herkes Susacak Futbolcular Konuşacak" / Spor Ajansı
- Sivasspor 0-0 Beşiktaş Serdar Sarıdağ Maç Sonu Yorumları! / A Spor / Takım Oyunu / 20.04.2021
- Sergen Yalçın:"Şampiyonluğun En Büyük Adayı Halen Beşiktaş'tır" / Sivasspor 0-0 Beşiktaş Maç Sonu
- UEFA 12 takıma yaptırım uygulayacak mı? Canlı yayında açıkladı
- Mecnun Otyakmaz: Vida'nın pozisyonu bence penaltı
- Aboubakar'ın sağlık durumunu canlı yayında aktardı!
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig