18 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tüm kurulları Türk Telekom Stadı'nda toplayacak. Sarı-kırmızılılarda 7 yönetici, başkan Cengiz'in istifa etmesini istediği öne sürülürken Cengiz ise yaptığı açıklamada "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi." ifadelerini kullanmıştı. G.Saray'ın yapacağı bu olağanüstü toplantıdan sonra radikal kararların çıkabileceği kaydedildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Olaylı bir hafta geçiren 'da sıcak saatler yaşanacak. Başkan 'in olağanüstü toplantı çağrısının ardından tüm kurullar 'nda bir araya gelecek.

Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir

Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında 7 yönetici; başkan 'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti.

Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir

Öneri karşısında büyük şok yaşayan ise başkanlığa devam edeceğini söylemişti. Yöneticilerin bu hamlesine karşılık Cengiz, tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi.

Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir

'in çağrısı üzerine tüm kurullar ve idareciler stattaki toplantıya katılacak. Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir

CENGİZ: İSTİFAMI İSTEYEN OLMADI
Galatasaraylı yönetici , yaptığı açıklamada, "'e istifa etmesini önerdik. Seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir

Başkan , bu konuyla ilgili şu sözleri sarfetti: "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi. Onu diyene sorun. ile sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz."

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