Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir

Başkan Cengiz, bu konuyla ilgili şu sözleri sarfetti: "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi. Onu diyene sorun. Fatih Terim ile sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz."

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