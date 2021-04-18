Galatasaray'da büyük gün! Radikal kararlar çıkabilir
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tüm kurulları Türk Telekom Stadı'nda toplayacak. Sarı-kırmızılılarda 7 yönetici, başkan Cengiz'in istifa etmesini istediği öne sürülürken Cengiz ise yaptığı açıklamada "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi." ifadelerini kullanmıştı. G.Saray'ın yapacağı bu olağanüstü toplantıdan sonra radikal kararların çıkabileceği kaydedildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Olaylı bir hafta geçiren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanacak. Başkan Mustafa Cengiz'in olağanüstü toplantı çağrısının ardından tüm kurullar Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında 7 yönetici; başkan Mustafa Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti.
Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise başkanlığa devam edeceğini söylemişti. Yöneticilerin bu hamlesine karşılık Cengiz, tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi.
Cengiz'in çağrısı üzerine tüm kurullar ve idareciler stattaki toplantıya katılacak. Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor.
CENGİZ: İSTİFAMI İSTEYEN OLMADI
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Cengiz, bu konuyla ilgili şu sözleri sarfetti: "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi. Onu diyene sorun. Fatih Terim ile sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz."
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