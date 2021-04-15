15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist

Gelecek sezon için hızlı bir kanat oyuncusu alarak takımın süratini artırmak isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-kırmızılı takım bu sezon kulübüyle 28 maça çıkıp 15 gol, 13 asist yapan kanat oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yolunda kritik puanlar kaybeden , transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist

Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin gündeminde ise Brezilyalı futbolcu var...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre , Palmeiras'ın Katar Ligi takımlarından Al Duhail'e kiraladığı sol kanat oyuncusu 'yla ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist

Oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Yunan temsilcisi PAOK olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist

Forvet mevkisinde de görev yapan , bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist

DUDU KİMDİR?

7 Ocak 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine Cruzeiro'da başladı. Coritiba ve Dinamo Kiev gibi takımların da formalarını giyen , sezon başında Palmeiras tarafından Al Duhail'e kiralandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper kanat! 28 maçta 15 gol 13 asist

Yıldız ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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