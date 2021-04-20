20 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Terim Avcı'ya karşı 3-2 önde!

Terim Avcı'ya karşı 3-2 önde!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

Spor Toto 'in 36. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Mücade öncesi iki ekibin teknik adamlarının birbirlerine karşı olan istatistikleri dikkat çekiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Teknik Direktörü ile Teknik Direktörü bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Terim'in Avcı'ya karşı 3-2 üstünlüğü bulunuyor.


'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmada teknik adamlar 8. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ilk olarak 21 Mayıs 2000 yılında oynanan Galatasaray - müsabakasında karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi.


Fatih Terim söz konusu mücadelelerde Galatasaray'ın başında yer alırken, Abdullah Avcı ise İstanbulspor, , ve Trabzonspor'u çalıştırıyordu. İki takım arasında geride kalan 7 müsabakada sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrıldı. Avcı'nın takımları ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Avcı'nın ekipleri de 6 golle karşılık verdi.

İki teknik direktör arasında oynanan maçlar şöyle:

26.12.2020 (Abdullah Avcı) Trabzonspor - Galatasaray (Fatih Terim): 0 - 2
27.10.2019 (Abdullah Avcı) Beşiktaş - Galatasaray (Fatih Terim): 1 - 0
19.05.2019 (Fatih Terim )Galatasaray - Başakşehir (Abdullah Avcı): 2 - 1
15.12.2018 (Abdullah Avcı) Başakşehir - Galatasaray (Fatih Terim): 1 - 1
15.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray - Başakşehir (Abdullah Avcı): 2-0
11.09.2011 (Abdullah Avcı) Başakşehir - Galatasaray (Fatih Terim): 2-0
21.05.2000 (Fatih Terim) Galatasaray - İstanbulspor (Abdullah Avcı): 1-1

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