21 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da gönülden opsiyon! Atda Turan...

Cimbom'da gönülden opsiyon! Arda Turan...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'da takım kaptanlarından 'ın sözleşme durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcunun otomatik opsiyon maddesine gerek duymadan sözleşmesini uzatacak. ()

Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası 'a dönen 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve 'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor. 19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine , ve 'ya öncelik veriyor.

3 GOL-2 ASİSTLE OYNADI

Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol-2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak. ()
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