21 Nisan 2021, Çarşamba
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3 GOL-2 ASİSTLE OYNADI
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol-2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak. (Sabah)
Galatasaray'da gönülden opsiyon! Atda Turan...
Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan'ın sözleşme durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcunun otomatik opsiyon maddesine gerek duymadan sözleşmesini uzatacak. (GS spor haberleri)
Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor. 19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.
3 GOL-2 ASİSTLE OYNADI
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol-2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak. (Sabah)
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