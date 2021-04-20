Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den iddialı sözler! "Lig daha yeni başlıyor"
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi yenerek moral depolayan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak maçta rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamak ve şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor. Dev maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına motivasyon konuşması yaparken, iddialı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın toplantıda oldukça hırslı olduğu öğrenildi.
Terim, "Sezon boyunca çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak daha lig yeni başlıyor. Hedefe ulaşacağız" dedi.
SONUNA KADAR İNANIYOUM
Takvim'in haberine göre; Terim, "Galatasaray asla pes etmez. Bu ligde son sözümüzü henüz söylemedik. Kalan maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM
Göztepe maçındaki hırsı kalan maçlara yaymaları gerektiğini belirten Terim, "Hakkımızda söylenenlere sahada cevap vereceğiz. Bu şampiyonluğu her zamankinden daha fazla istiyorum" dedi.
FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM
Fatih Terim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceğini belirterek, "Onlar kaybedecek. Ama biz de hata yapmamalıyız. Fırsatı değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig