20 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den iddialı sözler! "Lig daha yeni başlıyor"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi yenerek moral depolayan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak maçta rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamak ve şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor. Dev maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına motivasyon konuşması yaparken, iddialı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den iddialı sözler! Lig daha yeni başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

G.Saray'da Teknik Direktör , oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın toplantıda oldukça hırslı olduğu öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den iddialı sözler! Lig daha yeni başlıyor

Terim, "Sezon boyunca çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak daha lig yeni başlıyor. Hedefe ulaşacağız" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den iddialı sözler! Lig daha yeni başlıyor

SONUNA KADAR İNANIYOUM
'in haberine göre; Terim, " asla pes etmez. Bu ligde son sözümüzü henüz söylemedik. Kalan maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den iddialı sözler! Lig daha yeni başlıyor

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM
maçındaki hırsı kalan maçlara yaymaları gerektiğini belirten Terim, "Hakkımızda söylenenlere sahada cevap vereceğiz. Bu şampiyonluğu her zamankinden daha fazla istiyorum" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den iddialı sözler! Lig daha yeni başlıyor

FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM
, ve F.Bahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceğini belirterek, "Onlar kaybedecek. Ama biz de hata yapmamalıyız. Fırsatı değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

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