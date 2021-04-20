20 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Gedson Fernandes'i bırakmak istemiyor!

Aslan'dan sürpriz Gedson hamlesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

Galatasaray 22 yaşındaki oyuncu 'in kulübü ’dan kiralama önceliği için söz aldı. Genç futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızlılar Etebo ve Saracchi’ye ise veda etmeye hazırlanıyor. ( haberleri)

Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran G.Saray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. ve 'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, ve ile de yola devam kararı aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için ile el sıkıştı. ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.

HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHİ GÖNDERİLECEK

deplasmanında Mohamed ve 'u aratmayan idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü ile bonservis pazarlıklarına da başladı. Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. , bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor. ()
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