20 Nisan 2021, Salı
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HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHİ GÖNDERİLECEK
Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı. Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cim Bom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor. (Sabah)
Galatasaray Gedson Fernandes'i bırakmak istemiyor!
Galatasaray 22 yaşındaki oyuncu Gedsdon Fernandes'in kulübü Benfica’dan kiralama önceliği için söz aldı. Genç futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızlılar Etebo ve Saracchi’ye ise veda etmeye hazırlanıyor. (GS spor haberleri)
Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran G.Saray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.
HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHİ GÖNDERİLECEK
Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı. Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cim Bom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor. (Sabah)
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