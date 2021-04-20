20 Nisan 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı sonrası önceki gün tüm kurullarla Türk Telekom'da gerçekleştirilen görüşmede Fatih Terim'in sözleşmesinin en çok konuşulan konulardan olduğu öğrenildi. Yöneticilerin, "Hocamız ile yeni sözleşme yapmalıyız. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarız" dediği iddia edildi. Toplantıda bu konuda ile ilgili görüşleri dikkate eden Mustafa Cengiz'in GS TV'de her hafta yaptığı gündem değerlendirmelerinde Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında görüş belirteceği ifade edildi. (Fotomaç)
Galatasaray'da Fatih Terim belirsizliği! Sözleşme konusunda...
Mukavelesi bitecek tecrübeli hoca Fatih Terim için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29 Mayıs’taki seçimin ertelenme ihtimaline karşın Galatasaraylı yöneticiler, Terim’e imza attırması için başkan Cengiz’e baskı yapıyor. (GS spor haberleri)
Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündeme gelen konulardan biri de Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi oldu. Tecrübeli hoca ile arasında gerginlik olduğu iddia edilen başkan Mustafa Cengiz'e yöneticilerden baskı geldiği öğrenildi. Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenme ihtimalini göz önünde bulundurup, mukavelesi bitecek olan tecrübeli hocaya imza attırılmasını istiyor.
BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı sonrası önceki gün tüm kurullarla Türk Telekom'da gerçekleştirilen görüşmede Fatih Terim'in sözleşmesinin en çok konuşulan konulardan olduğu öğrenildi. Yöneticilerin, "Hocamız ile yeni sözleşme yapmalıyız. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarız" dediği iddia edildi. Toplantıda bu konuda ile ilgili görüşleri dikkate eden Mustafa Cengiz'in GS TV'de her hafta yaptığı gündem değerlendirmelerinde Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında görüş belirteceği ifade edildi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig