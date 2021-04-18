Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş karar! O ismin istifası istendi
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in çağrısıyla yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda bir araya gelirken, yönetici Mahmut Recevik'in istifasının istendiği öğrenildi.
Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantı ayrıca, yönetici Mahmut Recevik'in istifasının istenildiği öğrenildi. Toplantıda söz alanların talepleri üzerine konuşan Recevik'in de özür dilediği ifade edildi. Konuyla ilgili son kararın salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra alınacağı öğrenildi.
Bilindiği gibi Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, sosyal paylaşım mecrası Clubhouse'da katıldığı bir yayında Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını söylemişti.
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