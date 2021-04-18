18 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş karar! O ismin istifası istendi

Yönetimden flaş karar! O ismin istifası istendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkan 'in çağrısıyla yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler 'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda bir araya gelirken, yönetici 'in istifasının istendiği öğrenildi.

Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler 'nda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantı ayrıca, yönetici 'in istifasının istenildiği öğrenildi. Toplantıda söz alanların talepleri üzerine konuşan Recevik'in de özür dilediği ifade edildi. Konuyla ilgili son kararın salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra alınacağı öğrenildi.
Bilindiği gibi Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, sosyal paylaşım mecrası 'da katıldığı bir yayında 'i istifaya çağırdıklarını söylemişti.

Toplantı sonrası açıkladı! haberin devamı


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