24 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza Yunanistan'dan talip var! Transfere sıcak bakıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda birçok ayrılık yaşanması beklenirken, Yunan ekibinin tecrübeli ismi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza Yunanistan'dan talip var! Transfere sıcak bakıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in son haftasında 'la 1-1 berabere kalan , lider 'la arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza Yunanistan'dan talip var! Transfere sıcak bakıyor

Sarı-kırmızılı takımda, oyuncuların performansları eleştiri konusu olurken sezon sonu kulüpte yaprak dökümü yaşanabilir.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza Yunanistan'dan talip var! Transfere sıcak bakıyor

Takvim'de yer alan habere göre sezon sonunda 'la sözleşmesi bitecek olan , 'a gidebilir.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza Yunanistan'dan talip var! Transfere sıcak bakıyor

Henüz sarı-kırmızılılardan teklif almayan Norveçli sağ beke 'un resmen talip olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza Yunanistan'dan talip var! Transfere sıcak bakıyor

eğer yoluna 'la devam edemezse 'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

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