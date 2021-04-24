Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza Yunanistan'dan talip var! Transfere sıcak bakıyor
Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda birçok ayrılık yaşanması beklenirken, Yunan ekibinin tecrübeli ismi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamadı.
Sarı-kırmızılı takımda, oyuncuların performansları eleştiri konusu olurken sezon sonu kulüpte yaprak dökümü yaşanabilir.
Takvim'de yer alan habere göre sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Yunanistan'a gidebilir.
Henüz sarı-kırmızılılardan teklif almayan Norveçli sağ beke Olympiakos'un resmen talip olduğu öğrenildi.
Martin Linnes eğer yoluna Galatasaray'la devam edemezse Yunanistan'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
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