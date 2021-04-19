Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu
Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe karşısında attığı 3 golle galibiyetin mimarı olan Kerem Aktürkoğlu taraftarların yeni kahramanı oldu. Genç ismi sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar Franck Ribery'ye benzetti. (GS spor haberleri)
22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan'ı şaha kaldırırken Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda 8 golü bulunan Radamel Falcao'dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi.
Kerem attığı gollerle taraftarları mest ederken sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu, hızı ve tekniği ile bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Franck Ribery'ye benzetti. Göztepe maçı sonrası, Kerem'in de bir dünya yıldızı olma yolunda hızla ilerlediği yorumları yapıldı.
87 BİN EURO
Kocaeli doğumlu olan Kerem, kariyeri boyunca 119 maça çıkarken toplamda 33 gol attı, 5 de asist yaptı. 87 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan genç futbolcuya zam yapılması da gündemde...
FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR
Göztepe karşısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaştı. Hatıra olarak aldığı maçın topunu Terim'e imzalatan genç yıldız mesajına, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" diye yazdı.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ
Geçen sezon 24 Erzincan'da 20 gol, 6 da asiste imza atan Kerem, Başakşehir alt yapısında oynarken Türkiye Şampiyonası'ndaki futbolu ile dikkat çekti. 2015'te Bursa ve Beşiktaş istedi ama Başakşehir, Kerem'le 16 yaşında profesyonel sözleşme imzalayan taraf oldu.
Devamında Başakşehir'de beklediği şansı bulamadı. Bodrumspor, Karacabey Belediye'de forma giydi. 24 Erzincan'da oynarken de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fatih Terim faktörüyle genç oyuncu bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma kazandırıldı. (Fotomaç)
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