19 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe karşısında attığı 3 golle galibiyetin mimarı olan Kerem Aktürkoğlu taraftarların yeni kahramanı oldu. Genç ismi sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar Franck Ribery'ye benzetti. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

22 yaşındaki attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan'ı şaha kaldırırken 'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda 8 golü bulunan 'dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu

Kerem attığı gollerle taraftarları mest ederken sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu, hızı ve tekniği ile bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen 'ye benzetti. maçı sonrası, Kerem'in de bir dünya yıldızı olma yolunda hızla ilerlediği yorumları yapıldı.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu

87 BİN EURO
Kocaeli doğumlu olan Kerem, kariyeri boyunca 119 maça çıkarken toplamda 33 gol attı, 5 de asist yaptı. 87 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan genç futbolcuya zam yapılması da gündemde...

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu

FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR
karşısında hat-trick yapan , maç sonrası ile olan fotoğrafını paylaştı. Hatıra olarak aldığı maçın topunu Terim'e imzalatan genç yıldız mesajına, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" diye yazdı.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ
Geçen sezon 24 Erzincan'da 20 gol, 6 da asiste imza atan Kerem, alt yapısında oynarken Türkiye Şampiyonası'ndaki futbolu ile dikkat çekti. 2015'te ve istedi ama Başakşehir, Kerem'le 16 yaşında profesyonel sözleşme imzalayan taraf oldu.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu

Devamında 'de beklediği şansı bulamadı. , 'de forma giydi. 24 Erzincan'da oynarken de Galatasaray ve 'nin gündemine geldi. faktörüyle genç oyuncu bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma kazandırıldı. (Fotomaç)

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