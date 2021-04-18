18 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da minimum maaş maksimum verim karşınızda Kerem Aktürkoğlu!

Minimum maaş maksimum verim karşınızda Kerem!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparken aldığı maaş ise gündem oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bol sıfırlı kazanan yıldız isimlerine göre oldukça mütevazı bir rakama oynuyor. Bedelsiz kadroya katılan genç yıldız, sadece 85 bin Euro (850 bin TL) kazanıyor. Bu da Falcao'nun aldığı bonuslara bile ulaşmıyor.

FALCAO'NUN GÜCÜNÜ ALMIŞ!

Kerem attığı gollerle taraftarların yeni kahramanı oldu. Sosyal medyada genç futbolcuyla ilgili birçok mesaj yazılırken, "Kerem, Falcao ile çarpıştıktan sonra onun güçlerini almış" yorumu dikkat çekti. Ayrıca bir taraftar da "Kerem'i övmeye korkuyorum kimi övsek sakatlanıyor" diye yazdı.

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