Galatasaray'da Halil Dervişoğlu göz doldurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Halil Dervişoğlu ilk kez 11'de forma giyerken, 1 asist yaptı ve takımına penaltı kazandırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da devre arasında Brentford takımından gelen Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Daha önce Gaziantep FK, Başakşehir, Sivasspor ve Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan 21 yaşındaki forvet, Falcao ve Mohamed'in yokluğunda kadrodaki yerini aldı. Halil oynadığı etkili futbol ile iki arkadaşını aratmadı. Ayrıca skora da direkt etki etti. Kerem'in attığı ilk golde akıl dolu bir pas veren sarı-kırmızılı futbolcu, Göztepe kalesinde sık sık tehlike yaşattı. 62. dakikada da Obinna'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray'a penaltı kazandırdı. Kerem de 3. golünü ağlara yolladı.

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