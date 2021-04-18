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GALATASARAY

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu göz doldurdu!

Halil Dervişoğlu göz doldurdu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda ilk kez 11'de forma giyerken, 1 asist yaptı ve takımına penaltı kazandırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da devre arasında takımından gelen Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Daha önce Gaziantep FK, Başakşehir, Sivasspor ve Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan 21 yaşındaki forvet, Falcao ve Mohamed'in yokluğunda kadrodaki yerini aldı. Halil oynadığı etkili futbol ile iki arkadaşını aratmadı. Ayrıca skora da direkt etki etti. Kerem'in attığı ilk golde akıl dolu bir pas veren sarı-kırmızılı futbolcu, kalesinde sık sık tehlike yaşattı. 62. dakikada da Obinna'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray'a penaltı kazandırdı. Kerem de 3. golünü ağlara yolladı.

Galatasaray Kerem'le kazandı! Cimbom'dan bu sezon bir ilk haberin devamı

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