23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında yaptığı hat-trick ile gündem olan Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan talip çıktı. İspanyol ekibinin dünyaca ünlü menajeri, 22 yaşındaki futbolcuyu takibe aldı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

, 'in 37'nci haftasında şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, bu maçı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybını beklemek olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...

Bu maç için Antalya'ya giden ve orada kampa giren 'da teknik direktör Fatih Terim, bütün planını kazanmak üzerine yapıyor. Trabzonspor maçında yaratıcılık anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Terim'in en önemli kozu, genç oyuncu olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...

GOL UMUDU KEREM AKTÜRKOĞLU

Radamel Falcao'nun sakatlığı, Mostafa Mohamed'in de corona virüsü süreci nedeniyle maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...

Trabzonspor maçında istenilen veremese de , Antalya deplasmanında 'ın en büyük kozu olacak. Kerem'in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...

Mbaye Diagne'nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte , attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...

SEVILLA'DAN KEREM'E KANCA!

Futbol dünyasında "Yetenek avcısı" olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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