Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Dünyaca ünlü menajer...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında yaptığı hat-trick ile gündem olan Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan talip çıktı. İspanyol ekibinin dünyaca ünlü menajeri, 22 yaşındaki futbolcuyu takibe aldı. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, bu maçı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybını beklemek olacak.
Bu maç için Antalya'ya giden ve orada kampa giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bütün planını kazanmak üzerine yapıyor. Trabzonspor maçında yaratıcılık anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Terim'in en önemli kozu, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu olacak.
GOL UMUDU KEREM AKTÜRKOĞLU
Radamel Falcao'nun sakatlığı, Mostafa Mohamed'in de corona virüsü süreci nedeniyle Göztepe maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.
Trabzonspor maçında istenilen veremese de Kerem Aktürkoğlu, Antalya deplasmanında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Kerem'in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.
Mbaye Diagne'nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.
Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeye başladı.
SEVILLA'DAN KEREM'E KANCA!
Futbol dünyasında "Yetenek avcısı" olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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