Göztepe-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Galatasaray irtifa kaybedemez

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 3 maçtır puan alamayan Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray irtifa kaybedemez" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Bu güzel stadyumu kazandıranlara teşekkür etmek lazım. Toprak sahada, burada Göztepe'yle antrenman yapmıştım. Gürsel abimin adını taşıyan bu stadyum, Göztepe'ye ve Türk futboluna hayırlı olsun. Göztepe'nin harika seyircisiyle de burada güzel bir atmosfer olacaktır."

"Göztepe son haftaların formda takımı, birlikte çalıştığım Ünal kardeşim de burada. İyi gidiyorlar. Biz son haftaları pek iyi geçmiyoruz ama Galatasaray birçok başarısını sahaya karakterini koyan ve vazgeçmeyen şekilde kazanmıştır. Galatasaray irtifa kaybedemez"

"Biz böyle yaparak birçok başarı kazandık. Bugün de böyle bir reaksiyon bekliyorum oyuncularımdan."

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