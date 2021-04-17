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Göztepe-Galatasaray maçında penaltı kararı! İşte o müdahale

Maçta penaltı kararı! İşte o müdahale
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelenin 63. dakikasında 'nun yerde kalması sonucu hakem , sarı-kırmızılılar lehine penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 35. haftasında deplasmanda 'nin konuğu oldu.

Karşılaşmanın 63. dakikasında 'nın ceza sahası içinde 'na yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra topun başına geçen skoru 3-1'e getirdi.

İşte o anlar:

*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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