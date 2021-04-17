Göztepe-Galatasaray maçında penaltı kararı! İşte o müdahale

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Kerem Aktürkoğlu 19., 39. ve 64. dakikalarda attığı gollerle Galatasaray'ı Göztepe maçında sırtlayan isim oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)