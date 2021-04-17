Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması! "Fatih Terim'le..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz istifa edip etmeyeceğine yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Üstüste alınan kötü sonuçlar ve yaşanan krizler sonrası Galatasaray'da sular durulmuyor. Galatasaraylı yönetici Mahmur Recevik yaptığı açıklamada "Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. O ise istifa etmeyeceğini söyledi. Yeniden aday olacağını ve seçimi kazanacağını belirtti. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim." ifadelerini kullanmıştı.
Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, istifa edip etmeyeceğine yönelik son kararını verdi.
Cengiz yaptığı açıklamada, "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi, onu diyene sorun. Fatih Terim ile hiçbir sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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