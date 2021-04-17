17 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması! "Fatih Terim'le..."

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması! Fatih Terim'le...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

Başkanı istifa edip etmeyeceğine yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Üstüste alınan kötü sonuçlar ve yaşanan krizler sonrası 'da sular durulmuyor. Galatasaraylı yönetici Mahmur Recevik yaptığı açıklamada "Başkan 'e istifa etmesini önerdik. O ise istifa etmeyeceğini söyledi. Yeniden aday olacağını ve seçimi kazanacağını belirtti. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, istifa edip etmeyeceğine yönelik son kararını verdi.

Cengiz yaptığı açıklamada, "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi, onu diyene sorun. Fatih Terim ile hiçbir sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den olağanüstü toplantı kararı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim: Galatasaray irtifa kaybedemez Fatih Terim: Galatasaray irtifa kaybedemez
Göztepe-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu Göztepe-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu
Mustafa Cengiz'den olağanüstü toplantı kararı! Mustafa Cengiz'den olağanüstü toplantı kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör