17 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray kritik maça hazır!

Galatasaray kritik maça hazır!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

, ’nin 29. haftasında ’nda Frutti Extra ile karşı karşıya gelecek. Ligde 13. sırada yer alan sarı kırmızılılar, galip gelerek tehlike yaşamak istemiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon küme düşme hattının hemen üzerinde 13. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılılar, kritik mücadelede 'u konuk edecek

Aslan, son oynadığı ve Pınar Karşıyaka maçlarında galip gelerek iki maçlık seri elde etti.

ise son oynadığı mücadelesini 82-77 kazandı.

Furkan Korkmaz atmaya devam ediyor! haberin devamı

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