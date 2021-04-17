Galatasaray kritik maça hazır!

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 13. sırada yer alan sarı kırmızılılar, galip gelerek tehlike yaşamak istemiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon küme düşme hattının hemen üzerinde 13. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılılar, kritik mücadelede Bursaspor'u konuk edecek

Aslan, son oynadığı Afyon Belediyesi ve Pınar Karşıyaka maçlarında galip gelerek iki maçlık seri elde etti.

Frutti Extra Bursaspor ise son oynadığı Fenerbahçe Beko mücadelesini 82-77 kazandı.

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