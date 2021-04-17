17 Nisan 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Göztepe-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Cimbom'da tek hedef 3 puan! İşte Göztepe maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Cimbom'un son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunurken, şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Cezası biten teknik direktör , takımının başında yer alacak. İşte Göztepe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'de son 6 haftada 13 puan yitiren şampiyonluk yarışında yara üstüne yara almıştı. Sarı-kırmızılı ekip bugün Göztepe'ye konuk olacak. Cimbom'un tek bir ihtimali kaldı, o da 3 puan. Aslan, bu maçtan itibaren başlayarak sezon sonuna kadar kayıpsız gitmek istiyor. Aynı zamanda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takılmasını bekleyecek. Sakatlıklar ve koronavirüs sebebiyle Galatasaray'da bugün forvette Halil Dervişoğlu görev yapacak. hafta boyunca öğrencisiyle görüşerek ona olan güvenini iletti.

GÖZTEPE-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Burekovic, Obinna, Soner, Diabate, Tripic, Halil, Jahovic.

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Etebo, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Halil.

Cimbom'dan Vidal bombası! haberin devamı

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