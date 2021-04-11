Galatasaray'da Mostafa Mohamed şanssızlığını kıramadı! Son 5 maçta...
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen ve Galatasaray'daki kariyerine hızlı bir giriş yapan Mostafa Mohamed, Fatih Karagümrük maçını da boş geçti. Mısırlı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 5 lig maçında ağları sarsamadı.
Galatasaray'da kariyerine muhteşem başlayan Mostafa Mohamed, oynadığı son 5 lig maçında gol atamadı. Mısırlı santrfor, 9. dakikada fileleri sarssa da gol, Babel'in elle oynaması nedeniyle iptal edildi. Mostafa, takımın 10 kişi kalmasının ardından 83. dakikada kenara geldi. 23 yaşındaki futbolcu maç sonunda, "Takım iyi mücadele etti. Kazanamadığımız için üzgünüz. Zor bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi eksik kaldık ve çok zorlandık. Bir sonraki hafta telafi edeceğiz. Futbolda bazen böyle oluyor. Bir gol attım, sayılmadı. Bir buçuk dakika önce el varmış. İlerleyen zamanlarda inşallah gol atmaya başlayacağım" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig