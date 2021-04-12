12 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson Fernandes parladı!

Gedson Karagümrük maçında parladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

'a geldiği günden bu yana eleştirilen , maçında sergilediği performansla takımın en iyileri arasında yer aldı. ( haberleri)

'in büyük eleştiriler almasına karşın ilk 11'de görev vermeye devam ettiği , karşısında takımının iyileri arasındaydı. Orta sahada maçı çevirebilmek için çok çalışan Portekizli futbolcu, 'i golle buluşturdu ve ilk asistini de bu maçta yaptı. (Fotomaç)
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