12 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Gedson Fernandes parladı!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana eleştirilen Gedson Fernandes, Karagümrük maçında sergilediği performansla takımın en iyileri arasında yer aldı. (GS spor haberleri)
Fatih Terim'in büyük eleştiriler almasına karşın ilk 11'de görev vermeye devam ettiği Gedson Fernandes, Karagümrük karşısında takımının iyileri arasındaydı. Orta sahada maçı çevirebilmek için çok çalışan Portekizli futbolcu, Babel'i golle buluşturdu ve ilk asistini de bu maçta yaptı. (Fotomaç)
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