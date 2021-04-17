Galatasaray'dan Arturo Vidal bombası!
Orta sahada ciddi problemler yaşayan Galatasaray, burayı kalıcı bir şekilde çözmek istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Inter'ın yollamaya sıcak baktığı Arturo Vidal girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar bu sezon orta sahada ciddi problemler yaşadı. Taylan Antalyalı sezonun en önemli ismi olurken yokluğunda ciddi sıkıntılar çıktı. Etebo çare olamadı. Gedson Fernandes büyük kapasitesine rağmen beklentileri karşılayamadı. Cimbom, gelecek sezon bu bölgede 'papatya falı' açmak istemiyor. Galatasaray, kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giymiş olan Arturo Vidal'in peşine düştü. 33 yaşındaki yıldızın İnter ile 1 yıl daha sözleşmesi var ancak İtalyan ekibi onu kadrosunda düşünmüyor. Vidal'in peşinde Cimbom'un dışında Marsilya ve Flamengo da var. Fatih Terim de yeni yönetimden mutlaka Vidal'in alınmasını istiyor.
DEVLERDE OYNADI
Fotomaç'ın haberine göre; Vidal, Colo Colo'da başlayan kariyerinde Avrupa'ya Leverkusen formasıyla sıçradı. Almanya'dan sonra rotasını Juventus için İtalya'ya kırdı. Buradan yeniden Bundesliga'ya bu defa Bayern Münih formasıyla döndü. Barcelona sonrası da İnter'e transfer oldu. Büyük bir kalite olan Vidal son 10 yıldaki en önemli orta saha oyuncularından biri kabul ediliyor.
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