17 Nisan 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da söz sırası Fatih Terim'de! Mustafa Cengiz'e cevap verecek mi?

Söz sırası Terim'de! Cengiz'e cevap verecek mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'da başkan 'in gerek futbolcular gerekse gündeme dair yaptığı açıklamalar sıcaklığını korurken, herkes teknik direktör 'in bu konuya cevap verip vermeyeceğini merak ediyor. Deneyimli teknik adamın, maç sonu basın toplantısında sessiz kalmaması bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in hem GS TV hem de özel bir toplantıda yaptığı açıklamaların yankılar sürerken gözler 'e çevrildi. Cengiz ile daha önce de polemikler yaşayan deneyimli çalıştırıcının "Bir Bordum'da bir ABD'de" sözlerine cevap verip vermeyeceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekibin hocası daha önce yaşanan krizlerde "Galatasaraylılara bir söz verdim" diyerek problemi uzatmamıştı. Cengiz'in sözlerine bu kez bir cevap vermesi bekleniyor.

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