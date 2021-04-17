17 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da söz sırası Fatih Terim'de! Mustafa Cengiz'e cevap verecek mi?
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in gerek futbolcular gerekse gündeme dair yaptığı açıklamalar sıcaklığını korurken, herkes teknik direktör Fatih Terim'in bu konuya cevap verip vermeyeceğini merak ediyor. Deneyimli teknik adamın, maç sonu basın toplantısında sessiz kalmaması bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mustafa Cengiz'in hem GS TV hem de özel bir toplantıda yaptığı açıklamaların yankılar sürerken gözler Fatih Terim'e çevrildi. Cengiz ile daha önce de polemikler yaşayan deneyimli çalıştırıcının "Bir Bordum'da bir ABD'de" sözlerine cevap verip vermeyeceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekibin hocası daha önce yaşanan krizlerde "Galatasaraylılara bir söz verdim" diyerek problemi uzatmamıştı. Cengiz'in sözlerine bu kez bir cevap vermesi bekleniyor.
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