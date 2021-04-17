Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! "Bırakmalısın başkan"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gerek futbolcular gerekse teknik direktör Fatih Terim konusunda yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı camiada krize sebep oldu. Cimbom'da yöneticiler olağanüstü toplanırken Mustafa Cengiz için "Bırakmalısın Başkan" kararını aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da sular durulmuyor... Başkan Mustafa Cengiz'in son 1 hafta içinde yaptığı eleştiriler sonrasında camia karışmıştı. Futbolculara yönelik "Haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri, Fatih Terim için sarf ettiği belirtilen "Bir gün ABD'de diğer gün Bodrum'da" ifadesiyle kulisler kaynamaya başlamıştı.
Muhalefetten yükselen güçlü sesler sonrası idareciler de kendi aralarında toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Dün de Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü şekilde bir araya geldiler. Toplantının düzenlenme amacı "Bırakmalısın başkan" kararını Mustafa Cengiz'e iletmekti.
ALBAYRAK KATILMADI
Yöneticiler bu toplantıya Mustafa Cengiz'in de katılmasını istiyorlardı. Ancak sarı-kırmızılı kulübün başkanı sağlık sebeplerini gerekçe göstererek stada gelmedi. Yöneticiler 3 saat, aldıkları kararı iletmek için başkan Cengiz'i beklediler.
Göztepe maçı öncesinde alınan bu önemli karar, salı günkü olağan yönetim kurulu toplantısına kaldı. İdarecilerin burada "Bırakmalısın başkan" kararlarını net bir şekilde Mustafa Cengiz'e iletecekleri kaydedildi. Bu arada bu önemli toplantıya adı başkanlık için geçen Abdurrahim Albayrak'ın katılmaması dikkat çekti.
SEÇİME KADAR DEVAM
Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz, yöneticilerin aldığı bu karara rağmen görevden ayrılmayı düşünmüyor. Bir kez daha aday olmayı planlayan Cengiz'in "Zaten alınmış bir seçim kararı var. Seçime kadar devam edelim" önerisini sunacağı kaydedildi.
ÇOK YIPRANDIK
Aslan'da başkan Mustafa Cengiz'e "Bırakmalısınız" kararını iletmeye hazırlanan yöneticilerin son dönemde bir hayli yıprandıklarını söyledikleri öğrenildi.
Sarı- kırmızılı idarecilerin bu kararı almalarındaki en büyük nedenin ise Mustafa Cengiz'in kullandığı ifadeler sebebiyle işin dönülmez noktaya gelmesini düşünmeleri.
İSTİFADAN DÖNDÜLER
Galatasaray'da idarecilerin başkan Mustafa Cengiz'in bırakması yönündeki kararlarını geçtiğimiz hafta aldıkları kaydedildi. 10 idarecinin istifa kararının ise başkan Mustafa Cengiz'in kayyım sözleriyle bundan vazgeçtikleri belirtildi. (Fotomaç)
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