SEÇİME KADAR DEVAM

Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz, yöneticilerin aldığı bu karara rağmen görevden ayrılmayı düşünmüyor. Bir kez daha aday olmayı planlayan Cengiz'in "Zaten alınmış bir seçim kararı var. Seçime kadar devam edelim" önerisini sunacağı kaydedildi.



