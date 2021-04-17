17 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! "Bırakmalısın başkan"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gerek futbolcular gerekse teknik direktör Fatih Terim konusunda yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı camiada krize sebep oldu. Cimbom'da yöneticiler olağanüstü toplanırken Mustafa Cengiz için "Bırakmalısın Başkan" kararını aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'da sular durulmuyor... Başkan 'in son 1 hafta içinde yaptığı eleştiriler sonrasında camia karışmıştı. Futbolculara yönelik "Haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri, Fatih Terim için sarf ettiği belirtilen "Bir gün 'de diğer gün 'da" ifadesiyle kulisler kaynamaya başlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan

Muhalefetten yükselen güçlü sesler sonrası idareciler de kendi aralarında toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Dün de 'nda olağanüstü şekilde bir araya geldiler. Toplantının düzenlenme amacı "Bırakmalısın başkan" kararını 'e iletmekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan

ALBAYRAK KATILMADI
Yöneticiler bu toplantıya 'in de katılmasını istiyorlardı. Ancak sarı-kırmızılı kulübün başkanı sağlık sebeplerini gerekçe göstererek stada gelmedi. Yöneticiler 3 saat, aldıkları kararı iletmek için başkan Cengiz'i beklediler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan

maçı öncesinde alınan bu önemli karar, salı günkü olağan yönetim kurulu toplantısına kaldı. İdarecilerin burada "Bırakmalısın başkan" kararlarını net bir şekilde 'e iletecekleri kaydedildi. Bu arada bu önemli toplantıya adı başkanlık için geçen 'ın katılmaması dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan

SEÇİME KADAR DEVAM
'da başkan , yöneticilerin aldığı bu karara rağmen görevden ayrılmayı düşünmüyor. Bir kez daha aday olmayı planlayan Cengiz'in "Zaten alınmış bir seçim kararı var. Seçime kadar devam edelim" önerisini sunacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan

ÇOK YIPRANDIK
'da başkan 'e "Bırakmalısınız" kararını iletmeye hazırlanan yöneticilerin son dönemde bir hayli yıprandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan

Sarı- kırmızılı idarecilerin bu kararı almalarındaki en büyük nedenin ise 'in kullandığı ifadeler sebebiyle işin dönülmez noktaya gelmesini düşünmeleri.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetimin ortak kararı! Bırakmalısın başkan

İSTİFADAN DÖNDÜLER
'da idarecilerin başkan 'in bırakması yönündeki kararlarını geçtiğimiz hafta aldıkları kaydedildi. 10 idarecinin istifa kararının ise başkan Mustafa Cengiz'in kayyım sözleriyle bundan vazgeçtikleri belirtildi. (Fotomaç)

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