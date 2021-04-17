Galatasaray'da Taylan Antalyalı ilk 11'e dönüyor

Galatasaray'da son dönemdeki kötü gidiş sonrasında teknik direktör Fatih Terim kadroda bir kez daha revizyona gidecek. Oynadığı maçlarda galibiyet yüzdesini düşüren Etebo kulübeye çekilecek. Sezonun en önemli kazanımı Taylan Antalyalı 11'deki yerine dönecek.

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