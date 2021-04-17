17 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ilk 11'e dönüyor

Taylan ilk 11'e dönüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında ile karşılaşacak 'da Etebo kulübeye çekilirken ilk 11'e dönüyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da son dönemdeki kötü gidiş sonrasında teknik direktör kadroda bir kez daha revizyona gidecek. Oynadığı maçlarda galibiyet yüzdesini düşüren Etebo kulübeye çekilecek. Sezonun en önemli kazanımı 11'deki yerine dönecek.

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