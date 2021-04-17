17 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı ilk 11'e dönüyor
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da Etebo kulübeye çekilirken Taylan Antalyalı ilk 11'e dönüyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da son dönemdeki kötü gidiş sonrasında teknik direktör Fatih Terim kadroda bir kez daha revizyona gidecek. Oynadığı maçlarda galibiyet yüzdesini düşüren Etebo kulübeye çekilecek. Sezonun en önemli kazanımı Taylan Antalyalı 11'deki yerine dönecek.
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