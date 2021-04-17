Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 7 eksik!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da bir flaş gelişme de Gedson Fernandes'te yaşandı. Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen portekizli oyuncu, gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)