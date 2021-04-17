17 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 7 eksik!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da 7 eksik bulunuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Göztepe deplasmanı öncesinde kritik eksikler var. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Donk ve Ryan Babel cezaları sebebiyle İzmir'de yoklar. Omar Elabdelllaoui, sakatlıkları bulunan Martin Linnes, DeAndre Yedlin ve Radamel Falcao da oynayamayacaklar. Mostafa Mohamed de koronavirüs karantinasında olduğu için bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
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