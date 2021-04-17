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Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 7 eksik!

Cimbom'da 7 eksik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında ile karşılaşacak 'da 7 eksik bulunuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da deplasmanı öncesinde kritik eksikler var. Sarı-kırmızılı ekipte ve cezaları sebebiyle İzmir'de yoklar. , sakatlıkları bulunan , ve da oynayamayacaklar. Mostafa Mohamed de koronavirüs karantinasında olduğu için bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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