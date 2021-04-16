16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson kararını verdi! Sezon sonu...

Gedson kararını verdi! Sezon sonu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberi: 'de alınan sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışında geride kalan 'da bir flaş gelişme de 'te yaşandı. Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen portekizli oyuncu, gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'ın devre arasında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı, ancak performansıyla sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı yaratan 'in transfer durumu belli oldu.

Gedson Fernandes'in, Galatasaray yönetimine gelecek sezon sarı kırmızılılarda kalmak istemediğini bildirdiği ifade edildi.

GEDSON KALMAK İSTEMİYOR

'da yer alan habere göre; Gedson Fernandes, gelecek sezon Galatasaray'da kalmak istemediğini yönetime açıkladı.

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