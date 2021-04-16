16 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson kararını verdi! Sezon sonu...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da bir flaş gelişme de Gedson Fernandes'te yaşandı. Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen portekizli oyuncu, gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın devre arasında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı, ancak performansıyla sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı yaratan Gedson Fernandes'in transfer durumu belli oldu.
Gedson Fernandes'in, Galatasaray yönetimine gelecek sezon sarı kırmızılılarda kalmak istemediğini bildirdiği ifade edildi.
GEDSON KALMAK İSTEMİYOR
A Bola'da yer alan habere göre; Gedson Fernandes, gelecek sezon Galatasaray'da kalmak istemediğini yönetime açıkladı.
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