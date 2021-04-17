Furkan Korkmaz atmaya devam ediyor!
NBA'de Doğu Konferansı'nda liderlik koltuğunda oturan Philadelphia 76ers, sahasında Lon Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, mücadelede etkili bir performans ortaya koydu. Furkan, 18 sayıyla galibiyette başrol oynadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia Sixers sahasında Los Angeles Clippers'ı 106-103 yenerek sezonun 39. galibiyetini aldı.
Ev sahibinde Joel Embiid 36 sayı, 14 ribaundla oynarken, Furkan Korkmaz 18 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkıda bulundu. Milli oyuncu 38 dakika 29 saniye ile takımı adına sahada en çok kalan oyuncu oldu.
Konuk ekipte Paul George 37 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle yenilgiyi önleyemedi. George son 5 maçta 30 sayı ve üzeri skorla oynadı.
Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard sakatlığı nedeniyle 4. maçını kaçırdı.
Philadelphia Sixers'da ise Tobias Harris, Seth Curry ve Dwight Howard sakatlık nedeniyle mücadelede yer almadı.
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