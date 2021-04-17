17 Nisan 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Furkan Korkmaz atmaya devam ediyor!

Furkan Korkmaz atmaya devam ediyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'de 'nda liderlik koltuğunda oturan Philadelphia 76ers, sahasında Lon Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti. Milli basketbolcumuz , mücadelede etkili bir performans ortaya koydu. Furkan, 18 sayıyla galibiyette başrol oynadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'e 10 maçla devam edildi. Milli oyuncu 'ın takımı sahasında 'ı 106-103 yenerek sezonun 39. galibiyetini aldı.

Ev sahibinde 36 sayı, 14 ribaundla oynarken, Furkan Korkmaz 18 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkıda bulundu. Milli oyuncu 38 dakika 29 saniye ile takımı adına sahada en çok kalan oyuncu oldu.

Konuk ekipte 37 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle yenilgiyi önleyemedi. son 5 maçta 30 sayı ve üzeri skorla oynadı.

Los Angeles Clippers'ta sakatlığı nedeniyle 4. maçını kaçırdı.

Philadelphia Sixers'da ise , ve Dwight Howard sakatlık nedeniyle mücadelede yer almadı.

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