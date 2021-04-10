10 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray Jorman Campuzano'nun peşinde!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Boca Juniors’un ön liberosu Campuzano’yu istiyor. Kolombiyalı’nın menajeri Franco, Benevento ve Fiorentina’nın da yarışta olduğunu dile getirdi. (GS spor haberleri)
Yeni sezon için scout ekibi transfer çalışmalarını sürdürürken İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Boca Juniors'ta top koşturan Jorman Campuzano'nun İtalyan menajeri Gianluca De Franco, oyuncusunun sarı- kırmızılıların radarında olduğunu duyurdu. De Franco, İtalyan ekipleri Benevento ve Fiorentina'nın da yarışta yer aldığını ifade etti. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 7 maça çıkan Campuzano, 1 kez fileleri sarsmayı başardı. Futbola ülkesinin ekibi Pereira'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2018'de Atletico Nacional'e kiralandı. 1 Ocak 2019'da bu kulüp tarafından satın alınan Campuzano, 18 Ocak 2019'da Boca Juniors'a 3.5 milyon euro'ya gönderildi. Kariyerinde 89 resmi maçı bulunan Campuzano, 2 gol, 3 asist yaptı. 26 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Sezon sonunda Finansal Fair-Play anlaşması bitecek Cimbom, kontratı 2024'te sonlanacak Campuzano için bonservis bedeli ödeyebilecek. (Fotomaç)
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